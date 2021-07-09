Сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма могут отправить из Лондона

Старшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма после восьмого дня рождения могут отправить из Лондона на учёбу в частную школу Ладгроув в Беркшире. Как сообщила газета Express, в этом учебном заведении по очереди учились и отец, и дядя Джорджа — принц Гарри.

Недавно родители наследника британского престола побывали в этой школе, где уточнили все нюансы. Сейчас мальчик вместе со своей сестрой — шестилетней принцессой Шарлоттой — ходит в школу в столице.

Ещё ничего не решено. Возможно, Джордж продолжит обучение в школе на юго-востоке Лондона, — пишет газета со ссылкой на инсайдеров.

Самый младший ребёнок Кейт и Уильяма — трёхлетний Луи — в мае впервые пошёл в детский сад.

Ранее детей герцогов Кембриджских уличили во вредной привычке. Во время благотворительного матча журналисты заметили, как сыновья Кейт Миддлтон и принца Уильяма грызли ногти. Принцев Джорджа и Луи сфотографировали в поло-клубе Billingbear.