https://static.news.ru/photo/38f8373e-e565-11e9-a1ef-fa163e074e61_660.jpg Роберт Кеннеди-младший Фото: robertfkennedyjr/instagram.com

Сын американского политика Роберта Кеннеди раскрыл личность настоящего убийцы его отца спустя почти 50 лет после нападения. Об этом он сделал на личной странице в Instagram .

За его убийство осудили террориста Серхана Башира Серхана, который отбывает пожизненное наказание. По словам Роберта Кеннеди-младшего, смертельные выстрелы в его отца сделал охранник отеля Тейн Сезар, скончавшийся год назад на Филиппинах.

Кеннеди-младший утверждает, что располагает неопровержимыми доказательствами вины Сезар. Он рассказывает, что убийца ждал в кладовой, пока его отец говорил в бальном зале, а затем схватил его за локоть и повёл к Серхану.

Тот сделал два выстрела в сторону моего отца прежде, чем его схватили. Уже лежа на полу он разрядил револьвер в противоположную сторону, попав в случайных людей, — рассказал сын убитого политика.

По словам сына Кеннеди, убийца был фанатиком и ненавидел их семью за защиту гражданских прав темнокожих. Он рассказал, что хотел встретиться с Сезаром на Филиппинах в прошлом году, но он потребовал выплатить за это $25 000.

Роберта Кеннеди убили в 1968 году в отеле «Амбассадор» после того, как он произнёс речь о победе в предварительных выборах на пост президента США в штате Калифорния.

Как ранее писал News.ru, в конце августа в калифорнийской тюрьме было совершено покушение на Серхана. Во время прогулки во дворе исправительного учреждения на него напал другой заключённый и нанёс несколько ранений.