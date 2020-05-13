Священники призвали расправиться с порно

https://static.news.ru/photo/38c8f24e-9550-11ea-8da5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lubos Pavlicek/CTK/Global Look Press

Конференция католических епископов в конце апреля отправила письмо на имя генерального прокурора США Уильяма Барра с просьбой начать борьбу против порноиндустрии.

Как сообщает Forbes, священники призвали Министерство юстиции ввести законы, направленные против «непристойности», расследовать деятельность владельцев порносайтов.

Беспрецедентный, неограниченный и анонимный доступ к порно приводит к тому, что пользователи всё чаще ищут крайне жестокие видео, — опасаются священнослужители.

Ранее сайт для взрослых Pornhub на фоне распространения коронавируса открыл для жителей Италии бесплатный доступ к своему контенту. Итальянцы из-за пандемии COVID-19 почти всё время проводят дома, так как из-за введённых властями ограничений в основном находятся в изоляции.

Сексолог Александр Полеев считает, что в условиях карантина из-за коронавируса у жителей больших городов появятся время и силы на секс. По словам специалиста, интимная близость улучшит эмоциональное состояние, но не защитит от заражения, писал NEWS.ru.