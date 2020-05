Священники призвали расправиться с порно

Фото: Lubos Pavlicek/CTK/Global Look Press

Организация Объединённых Наций не проверяет статистические данные о распространении коронавируса, которые предоставляет РФ и другие страны. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Таким образом он прокомментировал публикации в The New York Times и Financial Times о занижении показателей смертности от коронавирусной инфекции в России. Секретариат не имеет независимой от правительств статистики, мы...