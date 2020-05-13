Священники призвали расправиться с порно

Конференция католических епископов в конце апреля отправила письмо на имя генерального прокурора США Уильяма Барра с просьбой начать борьбу против порноиндустрии.
Как
Беспрецедентный, неограниченный и анонимный доступ к порно приводит к тому, что пользователи всё чаще ищут крайне жестокие видео, — опасаются священнослужители.
Ранее сайт для взрослых Pornhub на фоне распространения коронавируса открыл для жителей Италии бесплатный доступ к своему контенту. Итальянцы из-за пандемии COVID-19 почти всё время проводят дома, так как из-за введённых властями ограничений в основном находятся в изоляции.
Сексолог Александр Полеев считает, что в условиях карантина из-за коронавируса у жителей больших городов появятся время и силы на секс. По словам специалиста, интимная близость улучшит эмоциональное состояние, но не защитит от заражения, писал NEWS.ru.
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