https://static.news.ru/photo/d6c836a6-65fa-11ea-9b18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeremy Maude/moodboard/Global Look Press

Жители больших городов часто не имеют времени и сил на секс, считает сексолог Александр Полеев. По его словам, карантин из-за коронавируса может решить эту проблему.

Интимная близость не защищает от заражения, но улучшает эмоциональное состояние, заявил он в эфире НСН.

Когда люди будут дома, то первое, чем они будут заниматься, — это сексом. Практически для всех людей секс — это уход от страхов, от подавленности, от тревоги в первую очередь. Особенно у женщин, — подчеркнул Полеев.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). 31 декабря 2019 года власти КНР официально сообщили об эпидемии неизвестного заболевания. К 14 марта заразились около 145 тысяч человек, 5,4 тысячи умерли, свыше 72 тысяч выздоровели. В России заболели 53 человека, шестерых выписали из больницы.

Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.

Кроме того, Мишустин поручил ФСБ, МВД и МИД РФ разработать документ, временно приостанавливающий с 15 марта пропуск иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.