https://static.news.ru/photo/d82a9a7a-68e3-11ea-afae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleksiy Maksymenko/imageBROKER.com/Global Look Press

Американская Ассоциация порнографии и индустрии развлечений для взрослых Free Speech Coalition (FSC) рекомендовала на добровольной основе приостановить съёмки порнофильмов в США и Канаде до 31 марта.

Мы просим, чтобы все представители индустрии оставались дома как можно дольше, покидая помещения только в случае необходимости. Мы все должны внести свой вклад в выравнивание кривой роста этой глобальной пандемии, — сказано в заявлении Ассоциации.

Сайт для взрослых Pornhub на фоне распространения коронавируса открыл для жителей Италии бесплатный доступ к своему контенту. Итальянцы из-за пандемии COVID-19 почти всё время проводят дома, так как из-за введённых властями ограничений в основном находятся в изоляции.

Сексолог Александр Полеев считает, что в условиях карантина из-за коронавируса у жителей больших городов появятся время и силы на секс. По словам специалиста, интимная близость улучшит эмоциональное состояние, но не защитит от заражения, писал NEWS.ru.