https://static.news.ru/photo/a8d7573c-646e-11ea-ba96-fa163e074e61_660.jpg Снимок из Telegram-канала «Подъём»

Американский сайт для взрослых Pornhub открыл для жителей Италии бесплатный доступ к своему контенту. Итальянцам запрещено выходить из дома без специального разрешения.

Из-за введённого ограничения люди в стране могут ходить только на работу или в больницу и проводят большую часть времени в изоляции. О том, что Pornhub расширил доступ к сайту, сообщил Telegram-канал «Подъём» со ссылкой на своих подписчиков, проживающих в Италии.

Снимок из Telegram-канала «Подъём»

В заявлении портала говорится, что премиум-доступ для итальянцев будет бесплатным до 3 апреля. Это сделано, «чтобы помочь им на протяжении недель, которые они проведут дома».

В Pornhub уточнили, что для поддержки Италии во время распространения коронавируса сайт решил пожертвовать часть дохода с платформы ModelHub за март. Италия заняла 7-е место в топ-20 стран по количеству трафика портала в 2019 году.

Как писал NEWS.ru, на Pornhub стали публиковаться любительские ролики, посвящённые коронавирусу. Некоторые из них — обычные порновидео, в название которых добавили слово «коронавирус».