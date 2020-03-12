Американский сайт для взрослых Pornhub открыл для жителей Италии бесплатный доступ к своему контенту. Итальянцам запрещено выходить из дома без специального разрешения.
Из-за введённого ограничения люди в стране могут ходить только на работу или в больницу и проводят большую часть времени в изоляции. О том, что Pornhub расширил доступ к сайту,
В заявлении портала говорится, что премиум-доступ для итальянцев будет бесплатным до 3 апреля. Это сделано, «чтобы помочь им на протяжении недель, которые они проведут дома».
В Pornhub уточнили, что для поддержки Италии во время распространения коронавируса сайт решил пожертвовать часть дохода с платформы ModelHub за март. Италия заняла 7-е место в топ-20 стран по количеству трафика портала в 2019 году.
Как писал NEWS.ru, на Pornhub стали публиковаться любительские ролики, посвящённые коронавирусу. Некоторые из них — обычные порновидео, в название которых добавили слово «коронавирус».
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