«Сущий кошмар»: эксперт спрогнозировал ход войны между НАТО и Россией

Если между НАТО и Россией разразится вооружённый конфликт, то он станет настоящим кошмаром. При этом обе стороны будут стараться предотвратить разрастание регионального конфликта до мирового уровня. Об этом ветеран греческой армии и военный журналист Ставрос Атламазоглу написал в статье, опубликованной 19FortyFive.

Он отметил, что в последние годы конкуренция между мировыми державами нарастает и это может привести к полноценному военному конфликту. Российские войска проходят модернизацию, а НАТО, свою очередь, сосредоточено на сдерживании РФ.

Война НАТО против России станет сущим кошмаром, — написал журналист.

Он предположил, что ареной вооружённого противостояния могут стать Прибалтика или Черноморский регион. По мнению автора статьи, его исход будет зависеть от быстроты принятия сторонами решений. Если российским войскам удастся прорвать оборону НАТО, то Альянс окажется в затруднительном положении.

Журналист также привёл мнения других военных экспертов, которые считают, что в начале конфликта численный перевес, как в живой силе, так и в военной технике, будет на стороне России. Её армия, предположительно, будет наносить точечные удары по стратегическим объектам НАТО, а также по американским судам, доставляющим военных в Европу.

По мнению специалистов, враждующие стороны будут использовать традиционное вооружение, избегая применения ядерного оружия. Кроме того, они будут стараться не допустить выхода конфликта на мировой уровень.

Ранее глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Североатлантический альянс должен продемонстрировать России свою готовность применить оружие, если потребуется. При этом она отметила, что повышенное внимание следует уделить защите стран Балтии.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ответ на это заметил, что на фоне призывов к военному сдерживанию РФ НАТО последовательно стягивает силы к её границам. Он подчеркнул, что безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Альянс же, по его мнению, не готов к равноправному диалогу по данному вопросу.