Сунак объяснил, почему мирный план без возврата территорий Киеву неприемлем Сунак: мирный план без возврата территорий Украине заморозит конфликт, но не прекратит его

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Риши Сунак, Владимир Зеленский

Идея о заключении мирного договора между РФ и Украиной без отвода российских войск с территорий, когда-то находившихся под контролем Киева, в корне неверна, считает премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По его словам, которые приводит Sky News, Россия должна вернуть Украине все ее бывшие территории и только после этого садиться за стол переговоров. Возможные же переговоры о прекращении огня на Украине будут являться лишь заморозкой конфликта, но никак не его прекращением.

Верный и единственный ответ на произошедшее — это вывод Россией всех ее войск с украинской территории. Любые инициативы, которые выдаются за мирные планы, а в действительности являются лишь попытками заморозить конфликт в нынешнем состоянии, в корне неправильны, их истинную природу необходимо изобличать, — сказал Сунак.

Он подчеркнул, что мирный план по Украине должен быть основан на принципах устава ООН и уважении суверенитета республики.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба определил приемлемые для Киева критерии мирного плана. По его словам, Украина открыта для обсуждения любого мирного плана при условии, что он не приведет к «замораживанию» конфликта или передаче украинских территорий России. Он также добавил, что если президент Бразилии согласится на формирование коалиции стран, стремящихся к миру на основе указанных принципов, то Украина будет рада присоединиться к обсуждению.