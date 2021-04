Суэцкий канал едва не оказался заблокирован вновь из-за застрявшего танкера

Как сообщает Reuters, в этот раз в центре внимания оказался итальянский нефтяной танкер Rumford. Первоначально СМИ сообщили, что корабль сел на мель, но, по данным источника, судно прекратило движение из-за проблем с двигателем. К месту остановки танкера были направлены два буксира.

Администрация Суэцкого канала подтвердила факт инцидента, добавив, что проблема была решена за 10 минут. Корабль сдвинулся с места и вскоре продолжил путь на север.