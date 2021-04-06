Суэцкий канал едва не оказался заблокирован вновь из-за застрявшего танкера

https://static.news.ru/photo/aaa1279c-96cb-11eb-9911-96000091f725_660.jpg Фото: vesselfinder.com

На юге Суэцкого канала вышел из строя танкер. Движение по одному из самых оживлённых морских путей было временно приостановлено.

Как сообщает Reuters, в этот раз в центре внимания оказался итальянский нефтяной танкер Rumford. Первоначально СМИ сообщили, что корабль сел на мель, но, по данным источника, судно прекратило движение из-за проблем с двигателем. К месту остановки танкера были направлены два буксира.

Администрация Суэцкого канала подтвердила факт инцидента, добавив, что проблема была решена за 10 минут. Корабль сдвинулся с места и вскоре продолжил путь на север.

There seems to be a slowdown of traffic at the #Suez Canal again, as another ship, the #Rumford , is facing difficulties there.

We are waiting on details but as you can see from our Playback video, tugs in the area rushed to help the #tanker . #SuezLiveonMT pic.twitter.com/f5AGcG8vHG — MarineTraffic (@MarineTraffic) April 6, 2021

24 марта контейнеровоз Ever Given полностью заблокировал Суэцкий канал, сев на мель. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Из-за инцидента в пробке оказались 369 судов, среди которых 25 нефтеналивных танкеров. Навигация на канале была возобновлена 29 марта, после того как спасательные бригады сдвинули с места и отбуксировали контейнеровоз.

Как писал NEWS.ru, глава администрации Суэцкого канала Усама Раба заявил о планах расширить его русло. Это позволит избежать повторения ситуации с контейнеровозом Ever Given.