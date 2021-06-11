Суд в США оставил российского миллиардера под санкциями

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Суд в Соединённых Штатах отказал российскому бизнесмену Олегу Дерипаске в иске с требованием отменить введённые против него американские санкции. Об этом пишет РИА Новости.

Судья отверг все аргументы адвокатов, которые называли включение Дерипаски в санкционный список волюнтаристским. Он принял решение закрыть дело. Тем не менее у юристов российского миллиардера остаётся возможность обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.

Американское Министерство финансов ввело санкции в отношении Дерипаски и восьми его активов в апреле 2018 года. В 2019 году часть санкций с его компаний была снята, однако сам бизнесмен остался под ограничениями.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска счёл безумием решение Банка России о повышении ключевой ставки до 5,5%. Он заявил, что «лоббисты carry-tradings сильнее, чем простые россияне, в нашей политике». Так бизнесмен отреагировал на ужесточение денежно-кредитной политики впервые с 2018 года. Это второе подряд за год повышение на 0,5 процентного пункта, предыдущее было в апреле.