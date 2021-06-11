Суд в США оставил российского миллиардера под санкциями

Суд в Соединённых Штатах отказал российскому бизнесмену Олегу Дерипаске в иске с требованием отменить введённые против него американские санкции. Об этом пишет РИА Новости.
Судья
Американское Министерство финансов ввело санкции в отношении Дерипаски и восьми его активов в апреле 2018 года. В 2019 году часть санкций с его компаний была снята, однако сам бизнесмен остался под ограничениями.
Ранее миллиардер Олег Дерипаска счёл безумием решение Банка России о повышении ключевой ставки до 5,5%. Он заявил, что «лоббисты carry-tradings сильнее, чем простые россияне, в нашей политике». Так бизнесмен отреагировал на ужесточение денежно-кредитной политики впервые с 2018 года. Это второе подряд за год повышение на 0,5 процентного пункта, предыдущее было в апреле.