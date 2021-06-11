Дерипаска счёл безумием повышение ключевой ставки

https://static.news.ru/photo/265bca38-cab4-11eb-aedd-96000091f725_660.jpg Олег Дерипаска Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Миллиардер Олег Дерипаска назвал безумием решение Банка России о повышении ключевой ставки до 5,5%. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Безумие с ключевой ставкой и укреплением рубля продолжается. Я так понял, лоббисты carry-tradings сильнее, чем простые россияне, в нашей политике, — говорится в его публикации.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку до 5,5%, ужесточив денежно-кредитную политику впервые с 2018 года. Это второе подряд за год повышение на 0,5 процентного пункта, предыдущее было в апреле.

На фоне пандемии коронавируса ЦБ ставку не повышал, продолжая курс на смягчение кредитных условий, в общей сложности за прошлый год она снизилась с 6,25% до 4,25%. Но теперь регулятор взял курс на возвращение к нейтральному диапазону ставки на уровне 5–6%.