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Дерипаска счёл безумием повышение ключевой ставки

15:41, 11 июня 2021
Олег Дерипаска Олег Дерипаска Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Миллиардер Олег Дерипаска назвал безумием решение Банка России о повышении ключевой ставки до 5,5%. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Безумие с ключевой ставкой и укреплением рубля продолжается. Я так понял, лоббисты carry-tradings сильнее, чем простые россияне, в нашей политике, говорится в его публикации.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку до 5,5%, ужесточив денежно-кредитную политику впервые с 2018 года. Это второе подряд за год повышение на 0,5 процентного пункта, предыдущее было в апреле.

На фоне пандемии коронавируса ЦБ ставку не повышал, продолжая курс на смягчение кредитных условий, в общей сложности за прошлый год она снизилась с 6,25% до 4,25%. Но теперь регулятор взял курс на возвращение к нейтральному диапазону ставки на уровне 5–6%.

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