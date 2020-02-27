https://static.news.ru/photo/c36caca6-59f0-11ea-aa93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соучастник расправы над известным мексиканским журналистом Хавьером Вальдесом, посвятившим свою деятельность освещению проблемы с наркотиками в стране, проведёт за решёткой 14 лет и восемь месяцев. Такой приговор в отношении Эриберто Пикоса Барраса вынес суд после слушаний, продолжавшихся около восьми часов.

Это первое решение суда по делу об убийстве Вальдеса, отмечает La Jornada.

Sentencian a 14 aÃ±os de prisiÃ³n a homicida de Javier Valdez https://t.co/fFy35ILpLu pic.twitter.com/Qvc6srPr7y — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) February 28, 2020

Вальдес был застрелен в Кульякане напротив редакции газеты, в которой он работал, 15 мая 2017 года. Прокуроры пришли к выводу, что убийство заказал крестник наркобарона Хоакина Лоэры, известного как Коротышка, Дамасо Лопес Серрано.

Ранее NEWS.ru писал, что в мексиканском штате Герреро убили журналиста Рохелио Баррагана. Его тело было найдено в багажнике автомобиля.