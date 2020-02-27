https://static.news.ru/photo/c36caca6-59f0-11ea-aa93-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Соучастник расправы над известным мексиканским журналистом Хавьером Вальдесом, посвятившим свою деятельность освещению проблемы с наркотиками в стране, проведёт за решёткой 14 лет и восемь месяцев. Такой приговор в отношении Эриберто Пикоса Барраса вынес суд после слушаний, продолжавшихся около восьми часов.
Это первое решение суда по делу об убийстве Вальдеса, отмечает La Jornada.
Вальдес был застрелен в Кульякане напротив редакции газеты, в которой он работал, 15 мая 2017 года. Прокуроры пришли к выводу, что убийство заказал крестник наркобарона Хоакина Лоэры, известного как Коротышка, Дамасо Лопес Серрано.
Ранее NEWS.ru писал, что в мексиканском штате Герреро убили журналиста Рохелио Баррагана. Его тело было найдено в багажнике автомобиля.