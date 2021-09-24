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Суд в Канаде освободил финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу

02:44, 25 сентября 2021
Суд в Канаде освободил финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу Мэн Ваньчжоу Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу заключила сделку со следствием в США. После этого Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия постановил освободить её из-под домашнего ареста, сообщает РИА Новости.

Мэн успела частично признать вину в сокрытии фактов нарушения санкций против Ирана. Прокуратура США уже отозвала запрос на её экстрадицию из Канады. Канадский суд прекратил производство по её делу и разрешил Мэн Ваньчжоу покинуть страну спустя три года после ареста.

Я подписала ордер об освобождении, который отменяет условия залога и освобождает мисс Мэн от этих процедур, — заявила судья Хитер Холмс.

Ранее стало известно, что уже второй канадец, обвиняемый в шпионаже, предстанет перед судом в Китае. Оттава считает, что судебные процессы являются ответом китайских властей на задержание Мэн Ваньчжоу в Канаде. В Китае начался суд над бывшим дипломатом Майклом Ковригом, за несколько дней до этого начался процесс по делу канадского бизнесмена Майкла Спавора.

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