Суд в Канаде освободил финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу

Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу заключила сделку со следствием в США. После этого Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия постановил освободить её из-под домашнего ареста, сообщает РИА Новости.

Мэн успела частично признать вину в сокрытии фактов нарушения санкций против Ирана. Прокуратура США уже отозвала запрос на её экстрадицию из Канады. Канадский суд прекратил производство по её делу и разрешил Мэн Ваньчжоу покинуть страну спустя три года после ареста.

Я подписала ордер об освобождении, который отменяет условия залога и освобождает мисс Мэн от этих процедур, — заявила судья Хитер Холмс.

Ранее стало известно, что уже второй канадец, обвиняемый в шпионаже, предстанет перед судом в Китае. Оттава считает, что судебные процессы являются ответом китайских властей на задержание Мэн Ваньчжоу в Канаде. В Китае начался суд над бывшим дипломатом Майклом Ковригом, за несколько дней до этого начался процесс по делу канадского бизнесмена Майкла Спавора.