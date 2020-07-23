Суд в ФРГ приговорил экс-надзирателя концлагеря к условному сроку

https://static.news.ru/photo/5efe1e1c-cce1-11ea-9035-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

93-летний гражданин Германии, который в 1944–1945 годах служил надзирателем в нацистском концлагере Штуттгоф близ Гданьска получил два года тюрьмы условно.

Как сообщает DPA, дело рассматривалось судом по делам несовершеннолетних, поскольку обвиняемому на момент службы в СС было 17 лет. Его признали виновным в пособничестве убийству 5,2 тысячи человек и приговорили к условному сроку.

Прокуратура обвинила его в том, что он «поддерживал коварное и жестокое убийство, прежде всего, узников из числа евреев». Сам приговорённый настаивал на том, что служил надзирателем по принуждению.

Отмечается, что если раньше для доказательства вины надзирателей нацистских концлагерей требовались свидетельства очевидцев, то теперь достаточно располагать данными о так называемом косвенном участии. Таким свидетельством и стала служба надзирателем в концлагере. В Штуттгофе с 1939 по 1945 годы погибли 65 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ФСБ рассекретила документы по освобождению Освенцима Советской армией. Раскрытие архивов приурочили к дням памяти жертв холокоста. Из документов следует, что в числе надзирателей лагерей были польские граждане. Согласно показаниям допрошенных, избиения и издевательства носили систематический характер.