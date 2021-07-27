Суд в Эквадоре лишил гражданства Ассанжа

Эквадорское правосудие признало на прошлой неделе недействительным гражданство страны, предоставленное основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Защиту активиста официально уведомили об этом 26 июля, рассказал РИА Новости его адвокат Карлос Поведа.

Судьи административного суда согласились с аргументами Министерства иностранных дел и объявили недействительным письмо о натурализации, выданное Джулиану Ассанжу, — пояснил защитник.

Он добавил, что решение суда будет обжаловано. Ассанж получил письмо о натурализации от правительства Эквадора в декабре 2017 года, когда скрывался в посольстве этой страны в Лондоне.

Ранее стало известно, что главный свидетель по делу Министерства юстиции США против Джулиана Ассанжа признал фабрикацию ключевых обвинений против основателя WikiLeaks. Основные обвинения против Ассанжа строились именно на показаниях исландского свидетеля Сигурдура Тордарсона, которого завербовали власти США.