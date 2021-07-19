Суд в Болгарии отказался освободить обвиняемую в шпионаже россиянку

В Болгарии военный апелляционный суд не стал изменять меру пресечения для арестованной по делу о «шпионаже» в пользу России Галины Илиевой. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на информацию прокуратуры.

Суд отказался освобождать 66-летнюю Галину Илиеву уже в четвёртый раз. Местные СМИ ранее сообщали, что в случае освобождения женщина, будучи гражданкой РФ, сможет укрыться в посольстве России.

Галина Илиева является супругой так называемого резидента Ивана Илиева, экс-сотрудника военной разведки Болгарии.

Шесть человек были арестованы в Болгарии по делу о шпионаже в марте 2021 года. Один из них в дальнейшем был освобождён под залог. Под арестом остаются супруги Илиевы, руководитель секретной службы в парламенте страны Любомир Медаров, заместитель начальника бюджетной дирекции Министерства обороны полковник Петров и сотрудник военной разведки Димитар Влахов.

Российское посольство выразило надежду, что расследование по делу будет деполитизировано, а спекуляции о причастности России к данной истории прекратятся.