Суд отказался расследовать причастность РФ к отравлению в Эймсбери

https://static.news.ru/photo/482f54ec-ce7d-11ea-ab39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Marriott/www.imago-images.de/Global Look Press

Высокий суд Лондона постановил, что дополнительное расследование не будет затрагивать причастность России к причинам смерти британки Дон Стерджес из-за отравления нервно-паралитическим веществом в городе Эймсбери.

Как сообщает газета Salisbury Journal, в суд обратились родственники погибшей девушки с требованием расширить изучение обстоятельств её смерти.

Суд удовлетворил жалобу частично, однако не согласился с включением в расследование вопроса о причастности России к отравлению.

Отмечается, что родственники жертвы апеллировали к статье 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). Суд постановил, что данная статья накладывает ответственность на государство за нарушения, которые совершили его агенты, однако не требует расследовать действия других стран.

66-летний Сергей Скрипаль, осуждённый в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в Солсбери. По данным британских спецслужб, это сделали представители ГРУ с помощью вещества «Новичок».

4 июля жертвами этого же яда стали двое жителей соседнего города Эймсбери: 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Они нашли замаскированный под духи контейнер с этим веществом. Женщина брызнула содержимое флакона себе на запястье. Стерджес врачам спасти не удалось. Роули вышел из больницы, но позже его парализовало.

5 сентября прокуратура Великобритании распространила в СМИ фотографии двух россиян, подозреваемых в отравлении — Александра Петрова и Руслана Боширова (предполагается, что это агенты и это их ненастоящие имена). Власти королевства считают, что преступление было спланировано и согласовано Кремлём.

Как писал NEWS.ru, Высокий суд Лондона постановил, что сыщики, занимающиеся расследованием смерти от отравления «Новичком» жительницы Эймсбери, имеют право изучать, был ли ответственен за это преступление кто-либо ещё, кроме уже идентифицированных Петрова и Боширова.