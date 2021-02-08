Стыд для Лондона: Гарри и Меган ищут покровительства у демпартии США

Социальная активность принца Гарри и Меган Маркл в США даёт поводы для новых слухов в Великобритании. Раскрытые прессой видеопереговоры четы с влиятельным губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом вызвали подозрения, что герцогиня Сассекская ищет свой подход к Демократической партии. Тем более, что самому Ньюсому ранее прочили участие в следующей президентской гонке в США.

«Частная» беседа с Ньюсомом произошла за считанные недели до избрания Джо Байдена президентом США. Официальные представители губернаторского офиса подтвердили , что соответствующие контакты действительно имели место. Несмотря на то, что видеопереговоры названы исключительно «ознакомительными», их суть и содержание не раскрываются. Британская Times указывает на то, что ставшие достоянием общественности данные о беседе только усилили слухи о готовности Маркл к началу политической карьеры в США. К тому моменту, когда состоялась видеовстреча между губернатором и известной семейной парой, Ньюсом искал замену сенатору от Калифорнии Камале Харрис, которая по итогам гонки за Белый дом стала вице-президентом США. Как сообщалось, ему было необходимо выбрать для баланса представителя одного из меньшинств. Меган Маркл, которая имеет афроамериканские корни, могла идеально подойти на эту роль, считают британские наблюдатели. Впрочем, в итоге место занял латиноамериканец Алекс Падилья.

В Британии вызывает подозрения то, что встречи Гарри и Меган с представителями демократического лагеря в США становятся похожи на тенденцию. Герцогиня Сассекская находилась в гораздо менее уязвимом положении для критики, когда, к примеру, пригласила экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в свой особняк в Виндзоре в ноябре 2019 года, однако сейчас близкая к тому, чтобы окончательно разорвать официальные отношения с королевской семьёй, британская пара ведёт себя более красноречиво. Так, королевские хроникёры считают абсолютно политическим ходом то, что герцог и герцогиня Сассекские записали ролик накануне выборов в США, призвав голосовать. Видео было названо попыткой поддержать Байдена. Times, кроме того, обращает внимание на то, что пара старается сохранять контакты с высокопоставленными представителями Демократической партии, абсолютно игнорируя республиканский фланг.

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Сама беседа с Ньюсомом оказалась интересна ещё и потому, что в нём видят потенциального участника следующих демократических праймериз. Правда, в ноябре репутацию политика сильно пошатнул эпизод, когда его застали за несоблюдением карантинных ограничений.

Один из королевских хроникёров Ричард Палмер считает, что политическая активность четы в США — в какую бы форму она ни вылилась — может радикально определить траекторию её отношений с королевой Елизаветой II и всей семьёй Виндзоров, особенно сейчас, когда Гарри и Меган добиваются некоторых уступок в том, что касается условий разрыва. Как обращал внимание NEWS.ru, принцу приписывают желание сохранить за собой военные звания. Палмер утверждает, что вмешательство в президентские выборы США, которое, по его оценкам, совершили герцог и герцогиня Сассекские, вошло в противоречие с британской внешней политикой и поставило королеву в неловкое положение. Это, заключает Палмер, укрепило решимость дворца не смягчать условия разрыва с Меган и Гарри.

По большому счёту, политическая карьера Меган Маркл в США поставит в неловкое положение не только их родственников, но даже американский минюст: пара имеет все видимые признаки представителей интересов другого государства, которые должны официально оформляться в соответствии с американским Законом о регистрации иностранных агентов (FARA).