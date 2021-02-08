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Стыд для Лондона: Гарри и Меган ищут покровительства у демпартии США

Вхождение четы в американскую элиту ставит точку в её спорах с родственниками
13:44, 08 февраля 2021 32
Фото: PPE/face to face /Global Look Press

Социальная активность принца Гарри и Меган Маркл в США даёт поводы для новых слухов в Великобритании. Раскрытые прессой видеопереговоры четы с влиятельным губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом вызвали подозрения, что герцогиня Сассекская ищет свой подход к Демократической партии. Тем более, что самому Ньюсому ранее прочили участие в следующей президентской гонке в США.

«Частная» беседа с Ньюсомом произошла за считанные недели до избрания Джо Байдена президентом США. Официальные представители губернаторского офиса подтвердили, что соответствующие контакты действительно имели место. Несмотря на то, что видеопереговоры названы исключительно «ознакомительными», их суть и содержание не раскрываются. Британская Times указывает на то, что ставшие достоянием общественности данные о беседе только усилили слухи о готовности Маркл к началу политической карьеры в США. К тому моменту, когда состоялась видеовстреча между губернатором и известной семейной парой, Ньюсом искал замену сенатору от Калифорнии Камале Харрис, которая по итогам гонки за Белый дом стала вице-президентом США. Как сообщалось, ему было необходимо выбрать для баланса представителя одного из меньшинств. Меган Маркл, которая имеет афроамериканские корни, могла идеально подойти на эту роль, считают британские наблюдатели. Впрочем, в итоге место занял латиноамериканец Алекс Падилья.

В Британии вызывает подозрения то, что встречи Гарри и Меган с представителями демократического лагеря в США становятся похожи на тенденцию. Герцогиня Сассекская находилась в гораздо менее уязвимом положении для критики, когда, к примеру, пригласила экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в свой особняк в Виндзоре в ноябре 2019 года, однако сейчас близкая к тому, чтобы окончательно разорвать официальные отношения с королевской семьёй, британская пара ведёт себя более красноречиво. Так, королевские хроникёры считают абсолютно политическим ходом то, что герцог и герцогиня Сассекские записали ролик накануне выборов в США, призвав голосовать. Видео было названо попыткой поддержать Байдена. Times, кроме того, обращает внимание на то, что пара старается сохранять контакты с высокопоставленными представителями Демократической партии, абсолютно игнорируя республиканский фланг.

pixabay.com

Сама беседа с Ньюсомом оказалась интересна ещё и потому, что в нём видят потенциального участника следующих демократических праймериз. Правда, в ноябре репутацию политика сильно пошатнул эпизод, когда его застали за несоблюдением карантинных ограничений.

Один из королевских хроникёров Ричард Палмер считает, что политическая активность четы в США — в какую бы форму она ни вылилась — может радикально определить траекторию её отношений с королевой Елизаветой II и всей семьёй Виндзоров, особенно сейчас, когда Гарри и Меган добиваются некоторых уступок в том, что касается условий разрыва. Как обращал внимание NEWS.ru, принцу приписывают желание сохранить за собой военные звания. Палмер утверждает, что вмешательство в президентские выборы США, которое, по его оценкам, совершили герцог и герцогиня Сассекские, вошло в противоречие с британской внешней политикой и поставило королеву в неловкое положение. Это, заключает Палмер, укрепило решимость дворца не смягчать условия разрыва с Меган и Гарри.

По большому счёту, политическая карьера Меган Маркл в США поставит в неловкое положение не только их родственников, но даже американский минюст: пара имеет все видимые признаки представителей интересов другого государства, которые должны официально оформляться в соответствии с американским Законом о регистрации иностранных агентов (FARA).

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