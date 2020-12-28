Тоска по титулам: Гарри и Меган хотят новой сделки с королевой

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены изменить условия сделки со старшими членами британской королевской семьи. Герцог и герцогиня Сассекские добиваются продления испытательного периода, который был дан им для обдумывания решения и должен истечь 31 марта. Гарри и Меган необходим ещё год, говорят источники британских СМИ. Правда, существуют большие сомнения, что в Букингемском дворце готовы к такой уступке.

Ожидается, что герцог и герцогиня Сассекские сделают серию «дружеских видеозвонков» старшим членам монаршей фамилии в январе, прежде чем Гарри сам вылетит в Британию в начале следующего года для очных встреч. Источники британских СМИ утверждают , что переговоры будут по своему характеру «менее конфронтационными», чем те, которые велись на семейном совете в Сандрингеме в январе 2020 года. В приоритетах Гарри и Меган — сохранение частичного покровительства со стороны Букингемского дворца. По разным данным, принц Гарри испытывает разочарование потерей некоторых воинских званий, предусмотренной условиями так называемого «мегзита» — сделки по разрыву с королевской семьей, названной так по аналогии с брекзитом.

Гарри сожалеет о потере титулов, — говорит один из высокопоставленных собеседников британских таблоидов. — Но не удивляйтесь, если они не будут кем-то заняты даже после 31 марта.

О разрыве с Букингемским дворцом герцог и герцогиня Сассекские заявили 8 января через Instagram. Они сообщили о своей готовности отказаться от статуса старших членов королевской семьи и бороться за финансовую независимость. В январе со старшими членами монаршей семьи были согласованы условия «разрыва», которые вступили в силу 31 марта.

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По словам королевского биографа Эндрю Мортона, в настоящее время отношения герцога и герцогини Сассекских с остальной частью королевской семьи близки к нормализации. По его словам, Гарри и Меган хотели бы ограниченно вернуться к прежним ролям для некоторых важных событий в 2021 году. Некоторые из предстоящих мероприятий, на которых Гарри и Меган вместе с сыном, как сообщается, хотели бы присутствовать, включают 95-летие королевы Елизаветы II (21 апреля), 100-летие принца Филиппа (10 июня) и открытие памятника покойной принцессе Диане на её шестидесятилетие (1 июля).

Тем не менее, обозреватели говорят о настороженном отношении к Гарри и Меган в Букингемском дворце. В рамках «мегзита» герцог и герцогиня Сассекские обещали вести деятельность в соответствии с «ценностями Её Величества» после разрыва, однако соблюдение этого пункта неоднократно ставилось под сомнение. К примеру, британский писатель и журналист Гарри Маунт даже отметил , что молодая чета пытается создать оппозицию королеве вместо того, чтобы представлять её интересы.

Гарри и Меган не раз обвиняли в попытках переключить внимание с монаршей семьи на себя. Так было в марте, когда супруга Гарри появилась на фотоснимках с мероприятия, которое проходило в Королевском национальном театре, именно в то время, когда герцогиня Корнуолльская Камилла выступала с важной речью против домашнего насилия. Камилла сочла поведение Меган попыткой «украсть внимание». Накладка вышла и в ноябре, когда герцог и герцогиня Сассекские возложили цветы и венок на национальном кладбище Лос-Анджелеса в честь Дня памяти — даты, которая призвана увековечить память всех солдат Британского содружества, погибших в конфликтах с участием Великобритании. В это же время старшие члены королевской семьи участвовали в мероприятии у мемориала Кенотаф в центре Лондона.

Совокупность этих претензий заставляет сомневаться в том, что Гарри и Меган безболезненно смогут получить отсрочку «разрыва» с семьей: всё-таки бороться за независимость было их желанием.