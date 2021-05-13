Стремительно похудевшая англичанка раскрыла секрет успеха

https://static.news.ru/photo/c97494cc-cfae-11ea-8eee-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Секрет быстрого похудения раскрыла жительница Великобритании, которая сумела сбросить за год около 45 килограммов. Об этом рассказывает издание Wales Online.

38-летняя Луиза Мейсон с детства страдала от лишнего веса , поскольку у неё был диагностирован церебральный паралич и ей было сложно поддерживать необходимую физическую форму. В результате после рождения сына вес женщины достиг 110 килограммов.

Помимо прочего, Луиза, дабы приглушить тоску и неуверенность в себе, активно употребляла нездоровую пищу и не отказывала себе в алкоголе. Однако в январе 2020 года, когда в магазине одежды её приняли за беременную, женщина решила твёрдо заняться своим похудением.

По совету знакомых, она перешла на диету, состоящую только из коктейлей, пюрированных супов и энергетических батончиков. При этом она не включала в комплекс физические упражнения, поскольку диета была низкокалорийной. В результате через год женщина стала весить 65 килограммов.

В настоящее время Луиза частично перешла на обычную, но более здоровую еду. Она по-прежнему избегает высокоуглеводных продуктов: макарон, хлеба и картофеля.

Ранее врач назвал максимальный срок диеты. По словам специалиста, снижение веса не должно нанести вреда здоровью, поэтому диеты на сокращение калорий нужно держать определённое время, после чего делать перерыв. Иначе вред для здоровья будет намного серьёзнее, чем польза.