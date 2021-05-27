Стрелки на Кремль: Турция возмутила НАТО попыткой защитить Лукашенко

На попытку Турции смягчить коллективное заявление НАТО по Белоруссии западным журналистам могли пожаловаться греческие и французские официальные лица. Об этом NEWS.ru заявил источник, близкий к штаб-квартире Североатлантического альянса. По его словам, Париж и Афины выразили наибольшее разочарование содержанием финальной версии текста. В турецкой экспертной среде допускают: Анкара могла надавить на союзников по военному блоку в рамках сделки с Москвой.

Источник NEWS.ru в Брюсселе указал на то, что появление данных о давлении Турции на других членов НАТО в процессе согласования коллективного заявления по Белоруссии предсказуемо: оно, скорее всего, произошло по инициативе французских и греческих официальных лиц. По словам собеседника NEWS.ru, именно их больше всего не устроила финальная версия натовского заявления по поводу инцидента с рейсом Ryanair, который 23 мая был посажен в Белоруссии ради задержания основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Накануне в интервью Bild премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал инцидент с рейсом, направлявшимся по маршруту Афины — Вильнюс, «актом спонсируемого государством пиратства». Критическую оценку поступок Минска получил и со стороны французского президента Эммануэля Макрона.

Что обещано Анкаре

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Первым о ветировании турецкими представителями жёсткой версии заявления НАТО сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух дипломатов, знакомых с ходом дискуссии. По их словам, члены Североатлантического альянса намеревались на коллективном уровне утвердить уверенные формулировки. К примеру, была готовность внести в документ пункты о необходимости освобождения политических заключённых в Белоруссии, о перспективах расширения комплекта санкций против Минска и о возможной приостановке взаимодействия по линии НАТО — Белоруссия. Однако турецкие дипломаты заблокировали принятие этого текста.

Многие союзники были разочарованы Турцией. Для НАТО было важно отреагировать, и непонятно, почему Анкара почувствовала необходимость защитить Лукашенко, — сказал один из источников Reuters.

Рассуждая в разговоре с NEWS.ru о мотивах Анкары, турецкий эксперт, пожелавший остаться анонимным, указал исключительно на «российскую» версию.

Если такое и произошло, то из-за просьбы России. Москва могла попросить, чтобы Анкара заблокировала жёсткие действия в отношении Белоруссии, — пояснил собеседник NEWS.ru. — У турецкого руководства нет личного интереса к ситуации в Белоруссии. Нет сильных стратегических отношений с этой страной.

Турецкий аналитик подчеркнул, что Минск — это не Киев, качество отношений с которым для Анкары имеет принципиальное значение. В связи с этим, по его словам, если шаг Турции в НАТО действительно произошёл по запросу России, то турецкая сторона будет ждать от неё взамен шагов по улучшению отношений, например, в том, что касается снятия некоторых транспортных запретов.

Наверняка на днях мы увидим, что именно было обещано Анкаре взаимен, — пояснил собеседник NEWS.ru.

Обмен сигналами

Ситуацию в туристической сфере принято рассматривать как индикатор того, что происходит в двусторонних отношениях между Москвой и Анкарой. К примеру, в этом году российская сторона наложила ограничения на перелёты в Турцию. Формально официоз объяснял это ухудшением эпидемиологической обстановки в республике из-за распространения коронавируса, однако тот факт, что российской инициативе предшествовала очная встреча президентов Турции и Украины и ряд острых заявлений, указывал на особую логику принятия решения. Российские и турецкие чиновники политическую подоплёку в этом вопросе отрицали.

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Что касается Европы, то белорусское досье не первый раз предоставляет европейцам и Турции широкую арену для выяснения отношений. В минувшем году жёсткие меры против Минска за подавление протестной волны были заблокированы на общеевропейском уровне Кипром. Тогда Никосия увязала применение рестрикций против белорусского правительства с необходимостью согласования ограничительных мер в отношении Анкары — в ответ на передвижение её исследовательских судов в спорных районах Восточного Средиземноморья.

Кипрская сторона советовала другим членам ЕС «не подходить к решению этого вопроса с двойными стандартами» и отмечала, что «в случае с Белоруссией решения по санкциям не могут быть приняты, когда в ситуации с Турцией используются другие принципы». Примечательно, что тогда Кипр также не смог уйти от обвинений в пророссийской позиции.