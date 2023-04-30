«Страну парализует»: в Британии забили тревогу из-за возможного удара РФ Daily Express: РФ может нанести удар по подводным линиям энергоснабжения и связи Британии

Фото: Vuk Valcic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сотрудник аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес рассказал Daily Express, что Россия может нанести удар по Великобритании и повредить соединяющие страну с материком подводные линии энергоснабжения и интернет-кабели. По словам эксперта, в результате такого саботажа возникнут перебои в поставках электроэнергии, которые могут парализовать страну. Он добавил, что из-за проблем в работе интернета больницы и университеты перестанут функционировать.

Такая атака может привести к перебоям в работе интернета. Предприятия, больницы и университеты перестанут работать, а банки не смогут обрабатывать денежные переводы, — сказал Менезес.

Специалист уточнил, что полутысяча кабелей общей протяженностью более миллиона километров обеспечивают функционирование Соединенного Королевства.

Ранее российское исследовательское судно «Адмирал Владимирский», замеченное некоторое время назад недалеко от берегов Шотландии, вызвало обеспокоенность члена британского парламента от Либерально-демократической партии Джейми Стоуна. Депутат назвал океанографическое судно «шпионским кораблем» и призвал главу Минобороны королевства Бена Уоллеса немедленно отреагировать на ситуацию.