Сторонники Саакашвили вышли на митинг в Тбилиси

На площади Свободы в Тбилиси начался митинг в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Его проводит оппозиционная партия «Единое национальное движение». В столицу съезжаются сторонники бывшего главы государства из разных регионов страны, сообщает телеканал Mtavari Arxi.

На площади собралось множество людей. По периметру стоят полицейские. Видны также водомёты. Движение автомобилей на смежных улицах перекрыто. Здание парламента Грузии и Дом правительства, находящиеся недалеко от площади, взяты под усиленный контроль. Люди держат в руках национальные флаги Грузии и транспаранты с требованием освободить Саакашвили.

Кроме лидеров «Единого национального движения», на митинге присутствуют и другие политики.

Отмечается, что главным требованием собравшихся должен был стать перевод Саакашвили, объявившего голодовку в тюрьме, в гражданскую клинику. Однако за несколько часов до начала демонстрации из-за ухудшения здоровья экс-президента вертолётом доставили в Глданскую тюремную больницу в Тбилиси. Такое решение принял консилиум врачей.

Ранее Саакашвили отказался от лечения. Как сообщил врач бывшего грузинского лидера Николоз Кипшидзе, он не принимает лекарства после того, как появилось видео, на котором политик якобы кушает кашу.

Саакашвили арестовали 1 октября после того, как он пересёк грузинскую границу. На родине против него возбуждено несколько уголовных дел. В Тбилиси политика неоднократно предупреждали о том, что он будет задержан сразу после въезда на территорию страны. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым. После ареста он объявил голодовку.