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Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) под предлогом проведения похорон проникли на территорию храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Сусваль Волынской области и пытались его захватить.

Когда гроб с телом занесли на территорию, начало происходить нечто не поддающееся описанию — о покойнике просто забыли и начали штурмовать двери, — сообщил порталу Союза православных журналистов клирик УПЦ.

Он рассказал, что конфликт продолжался несколько часов, сторонники ПЦУ отталкивали жителей села, прибывших на защиту храма, а правоохранители только наблюдали за происходящим. По словам очевидцев, одна из активисток ПЦУ принесла даже новые замки, чтобы сразу их сменить. В итоге двери храма опечатали двумя печатями: Овадненской объединённой территориальной общины и ПЦУ.

Как писал NEWS.ru, входящая в Московский патриархат Украинская православная церковь сообщила о захвате своего храма в селе Грынява Ивано-Франковской области сторонниками Православной церкви Украины (получившей автокефалию). УПЦ периодически заявляет о нападениях на свои церкви. Так, весной 2019 года настоятель Свято-Успенского храма в селе Товтры Черновицкой области Украины сообщил о захвате здания сторонниками новой церкви.