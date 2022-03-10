Столтенберг вновь заверил, что НАТО не будет посылать войска на Украину

НАТО не будет посылать свои войска или самолёты на Украину, вновь заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, такой шаг может спровоцировать «полноценную» войну между Россией и НАТО, пишет Reuters. Ранее он сообщил, что события на Украине не должны перерасти в войну НАТО с Россией, так как это приведёт к большому числу жертв.

Столтенберг подчеркнул , что в сложившейся ситуации сторонам необходимо искать дипломатические пути разрешения конфликта. Кроме того, он отметил, что введение бесполётной зоны над Украиной с большой вероятностью приведёт к эскалации в полномасштабную войну между НАТО и РФ.

28 февраля Йенс Столтенберг заявил, что НАТО исключает возможность установления бесполётной зоны над Украиной. Он пояснил, что у Североатлантического альянса нет намерений входить на украинскую территорию ни по земле, ни в небе.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.