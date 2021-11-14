Столтенберг: В НАТО нет консенсуса по вопросу вступления Украины

Среди членов НАТО отсутствует единое мнение по вопросу вступления в альянс Украины. Об этом в эфире телеканала НВО заявил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, в настоящее время Украина и НАТО усилили партнёрство, стали работать теснее.

Чтобы стать членом НАТО, надо отвечать стандартам НАТО. Мы помогаем им бороться с коррупцией, но 30 союзников должны договориться, а сейчас у нас в НАТО нет консенсусной договорённости относительно приглашения Украины стать полноправным членом, — отметил генсек.

Он также сообщил, что в ходе недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил поддержку со стороны Альянса «целостности и суверенитету» страны. При этом Зеленский, по словам Столтенберга, хочет не просто поддержки, а полноправного членства в организации.

В декабре 2014 года Верховная рада Украины внесла изменения в законы и отказалась от внеблокового статуса страны. В 2019 году курс страны в ЕС и НАТО был закреплён в конституции Украины.

Ранее Столтенберг заявил, что в НАТО готовы к любым ситуациям, связанным с якобы стягиванием российских вооружённых сил на границу с Украиной.