В НАТО готовы к любому развитию событий на границе с Украиной

В НАТО готовы к любым ситуациям, связанным с якобы стягиванием российских вооружённых сил к границе с Украиной. Об этом заявил в интервью телеканалу HBO генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Мы заметили некоторые необычные движения и концентрацию сил ВС РФ, именно поэтому мы начеку, отслеживаем ситуацию и готовы реагировать на любое развитие событий, — сообщил он.

В минувшую пятницу председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что Штаты в настоящее время не считают, что манёвры российских войск близ границы с Украиной носят очевидно агрессивный характер.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предостерёг Россию от повторения «ошибки 2014 года» на Украине и призвал к деэскалации конфликта. Своё заявление он сделал на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, что американские чиновники выразили опасения коллегам из Евросоюза в связи с тем, что Россия якобы не исключает вероятности вторжения на Украину.