Пентагон высказался о «намерении» России «вторгнуться» на Украину

Действия российских военных вблизи украинской границы не говорят о намерении Москвы вторгнуться в страну. Об этом заявил глава Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли.

Это не что-то открыто агрессивное. Не то, что показывает, что они собираются вторгнуться в ближайшие дни, — сказал Милли, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Штаты пристально следят за манёврами российской стороны на украинской границе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предостерёг Россию от повторения «ошибки 2014 года» на Украине и призвал к деэскалации конфликта. Своё заявление глава американского внешнеполитического ведомства сделал на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, что американские чиновники выразили опасения коллегам из Евросоюза в связи с тем, что Россия якобы не исключает вероятности вторжения на Украину.

Перед этим представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что ведомство отслеживает «необычную» активность российских военных вблизи Украины. По его словам, любые действия со стороны Москвы, которые носят «эскалационный или агрессивный» характер, очень беспокоят США.

Кроме того, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска могут увеличить свою численность возле границ Украины в декабре-январе. Согласно её сведениям, в настоящее время РФ постоянно дислоцирует на приграничных территориях около 90 тысяч военнослужащих.