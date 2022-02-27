Столтенберг рассказал о новом плане военной помощи НАТО для Украины

Члены НАТО усилят поддержку Украины военной, финансовой и гуманитарной помощью. О новом плане Североатлантического альянса в своём Twitter написал генсек организации Йенс Столтенберг. Он рассказал, что поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил признательность украинскому народу.

Союзники по НАТО усилят поддержку средствами противовоздушной обороны, противотанковым оружием, а также иной военной, финансовой и гуманитарной помощью, — написал Столтенберг.

Ранее он заявил, что НАТО поддерживает стремление Украины вступить в Альянс, однако для этого необходим консенсус всех стран-членов. Столтенберг считает, что Россия не представляет «неизбежной» угрозы для Альянса и его безопасности, тем не менее её действия стали «заметно более агрессивными».

Генсек НАТО также заявил, что Альянс нарастит поставки Украине противовоздушных и противоракетных систем, а также боеприпасов. По его словам, это поможет украинскому государству обеспечить своё право на самозащиту. Выступая 25 февраля на открытии экстренного саммита Альянса, Столтенберг подчеркнул, что союзники по НАТО солидарны с Украиной и полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность этой страны