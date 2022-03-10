Столтенберг назвал «ядерную риторику» Путина опасной и безрассудной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал «безрассудными и опасными» высказывания президента России Владимира Путина о ядерном оружии, сообщает Reuters. В агентстве не уточнили, что имел в виду глава Альянса, говоря о «ядерной риторике» российского лидера.

Он назвал ядерную риторику президента России Владимира Путина опасной и безрассудной, — говорится в материале агентства.

Ранее Путин заявил, что на Украине со времён СССР есть ядерные и ракетные компетенции. Украинцы могут сделать ракеты, им помогут в этом из-за океана, после чего судьба РФ будет иной.

Президент РФ ранее приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства в связи с агрессивными высказываниями высших должностных лиц ведущих стран НАТО и нелегитимными санкциями. Это произошло на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым.

Ранее Столтенберг сообщил, что НАТО не будет посылать свои войска или самолёты на Украину. По его словам, такой шаг может спровоцировать полноценную войну между Россией и Альянсом. Ранее он заявил, что события на Украине не должны перерасти в войну НАТО с Россией, так как это приведёт к большому числу жертв.

Помощник генерального секретаря Альянса Камий Гран сообщил, что военный блок не воюет с Россией и хочет избежать эскалации ситуации на Украине. По его словам, в НАТО призывают РФ к прекращению спецоперации в соседней стране и намерены помогать украинцам «везде, где возможно».