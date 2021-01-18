Столтенберг: Грузия и Украина вправе решать, быть или не быть им в НАТО

https://static.news.ru/photo/c2e7e168-599c-11eb-b09c-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Michalis Karagiannis via imago-images.de/Global Look Press

Грузия и Украина сами решат, вступать им в НАТО или нет, Россия не должна вмешиваться. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

У России нет права даже пытаться вмешиваться, блокировать или останавливать членство суверенного государства в НАТО, — цитирует его «Интерфакс».

По его словам, только самим Грузии и Украине решать, будут ли они членами НАТО. Также Столтенберг назвал неприемлемыми нарушения Россией территориальной целостности и независимости Грузии и Украины.

Незаконная аннексия Крыма, дестабилизация Донбасса на востоке Украины нарушают фундаментальные принципы, благодаря которым мы создаём мирный и стабильный мир, — добавил он.

Кроме того, Столтенберг привёл в пример свою родную Норвегию, против вступления которой в НАТО выступал Сталин, но США, Франция и Великобритания отстояли её право на такое решение. По его мнению, если будет принято, что большие страны будут решать, что могут или не могут делать малые соседи, тогда мир вернётся «в старые времена».

При этом он отметил, что роль Североатлантического альянса заключается в поддержке этих стран, помогая им в развитии возможностей, в проведении реформ, предоставляя обучение, присутствуя в разных формах как в Грузии, так и на Украине.

Как писал NEWS.ru, Столтенберг заявил о желании начать работать с избранным президентом Соединённых Штатов Джо Байденом. Он выразил надежду, что процесс передачи власти в стране пройдёт спокойно.