Столкнуть лбами Россию и Запад: почему европейское турне Пашиняна обречено

Во вторник, 1 июня, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян отметил 46-летие. Правда, празднованию в семейном кругу он предпочёл более широкий жест, а именно — поездку в Париж на встречу с президентом Франции. На этом европейское мини-турне Пашиняна не завершится — уже на 2 июня у него запланирован визит в Брюссель. Это уже не первая попытка армянского лидера заручиться поддержкой Запада в условиях обострения на границе с Азербайджаном. Однако пока такие шаги не увенчались успехом.

О европейской поездке Пашиняна было известно заранее, и тяжело не уловить символизма в дате визита в Париж. Лидер Армении давно известен своими демонстративными шагами (в разгар осеннего конфликта в Карабахе активно тиражировал информацию о своих контактах с США и Европой), и французское руководство отвечает ему симметрично: достаточно вспомнить обращение президента Эммануэля Макрона к Азербайджану, сделанное на армянском языке.

Неудивительно в связи с этим, что и во время визита в Париж у Пашиняна сразу была анонсирована встреча на высшем уровне. Беседой с Макроном повестка не ограничилась: с и. о. премьера Армении также изъявили желание встретиться председатель Национального собрания Ришар Ферран и спикер сената Жерар Ларше. Подобный выбор визави логичен для Пашиняна, ведь французские парламентарии давно известны своей проармянской позицией, которая фактически монолитна, что доказала, например, резолюция по Карабаху, принятая сенаторами в ноябре прошлого года. И хотя армянское лобби во Франции не так сильно, как, например, в США (где оно институционализировано на уровне органов власти), влияние многочисленной диаспоры на политиков значительно.

Никол Пашинян primeminister.am

После Парижа Пашинян решил посетить Брюссель, где ему в последнее время, как кажется, благоволят. Во всяком случае, предложение о размещении международных наблюдателей, озвученное и. о. премьера в конце мая, Евросоюз оценил позитивно. В Брюсселе у армянского лидера запланированы переговоры с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, а также встреча с бельгийским премьером Бельгии Александром де Кро, которая, очевидно, носит исключительно протокольный характер: как самостоятельное государство Бельгия особой озабоченности конфликтом в Закавказье не выражает.

Внешнеполитическая активность Пашиняна, безусловно, имеет и внутриполитические корни: менее чем через три недели ему и его партии придётся бороться за парламентские кресла на внеочередных выборах. Демонстративное «наведение мостов» с Западом в этом контексте — ожидаемый ход для в целях заработать лояльность у электората.

Проблема для Пашиняна, однако, в том, что у его зарубежных партнёров есть вполне чёткие «красные линии» — несмотря на дружественные заявления и приёмы на высшем уровне, Запад по-прежнему признаёт Карабах азербайджанской территорией и не ведёт речи ни о какой полноценной военной помощи.

Как подчеркнул в разговоре с NEWS.ru директор российского Института политических исследований, политолог Сергей Марков, у Пашиняна есть и другой мотив, — спровоцировать на большую активность Москву.

Конечно, и. о. премьера ожидает, что западные игроки начнут отходить от риторики и переходить к конкретным, позитивным для Еревана шагам. В частности, относительно его недавней инициативы по размещению международных наблюдателей на азербайджано-армянской границе. Но в конечном же счёте он надеется, что Россия, опасаясь потерять Армению как союзника, станет активно поддерживать Ереван в военном смысле. То есть Пашинян рассчитывает спровоцировать конкуренцию между Кремлём и Западом. Пока у него это не получается и вряд ли получится в перспективе. Ни французским властям, ни Евросоюзу в целом сейчас не до Армении. По внутриполитическим причинам тот же Макрон демонстрирует декларативную поддержку Еревану, но его задача, скорее, именно имитировать её, а в этом он большой мастер. Сергей Марков генеральный директор Института политических исследований генеральный директор Института политических исследований