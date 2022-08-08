Столицу Южной Кореи Сеул затопили мощные ливни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральные регионы Южной Кореи затопили мощнейшие за последние 80 лет осадки. Движение транспорта на дорогах парализовано, затоплены станции метро, сообщает агентство Yonhap.

Министерство государственного управления просит жителей не выходить без надобности на улицу, а также эвакуироваться из опасных районов, где есть угроза наводнения или оползней. В Сеуле затоплены здания, есть отключения электроэнергии, звучат сирены. На юге южнокорейской столицы выпало более 100 мм осадков, власти уже эвакуировали жителей районов, расположенных в низинах.

Метеорологическое агентство страны уточняет, что на центральный регион страны обрушилось до 170 мм осадков. О жертвах на данный момент информации нет. Власти страны получили многочисленные сообщения о затопленных транспортных средствах, сельскохозяйственных угодьях, разрушении дорог и поваленных деревьях.

Ранее сообщалось, что 1 августа город Находку в Приморье затопили сильнейшие ливни. За несколько часов к утру в городе выпала почти месячная норма осадков, их количество достигло 120 мм.