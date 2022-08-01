Находку затопили сильнейшие ливни в Приморье

Фото: nakhodka-city.ru

Город Находку в Приморье затопили сильнейшие ливни. Кадры с залитых водой улиц публикуют в соцсетях очевидцы. Об устранении последствий ливня сообщает мэрия.

Аварийные бригады коммунальных предприятий Находки с самого раннего утра объезжают микрорайоны города. Работники расчищают систему ливневой канализации, которая забивается землёй, травой, бытовым мусором, облегчая сход воды, — говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

За несколько часов к утру 1 августа в городе выпала почти месячная норма осадков, их количество достигло 120 мм. В некоторых районах затоплены дороги, на которых в буквальном смысле тонут машины. Из-за циклона в Приморье обесточены несколько населённых пунктов.

Аэропорт Владивостока в связи со сложившейся обстановкой отменил внутрикраевые рейсы. О надвигающемся шторме в регионе стало известно ещё 30 июля. Гидрометцентр предупредил об очень сильных дождях в южных и на юге восточных районов края. Количество осадков прогнозировалось до 50 мм и более за 12 часов. Усиление ветра — до 15–20 м/с.

Двумя днями ранее в Чите был введён режим ЧС из-за паводка. Вода залила автодорогу на 9-м км трассы Чита — Хабаровск, из-за чего власти Забайкальского края ограничили движение большегрузного транспорта и автобусов.