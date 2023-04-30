Стало известно, в чем пойдет на свою коронацию Карл III Sky News: король Великобритании Карл III наденет на свою коронацию мантию Георга VI

Фото: I-Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Король Великобритании Карл III наденет на свою коронацию мантию короля Георга VI, сообщает Sky News. По информации издания, в последний раз мантию использовали на коронации дедушки Карла III в 1937 году. Журналисты добавили, что супруга короля наденет на торжественное мероприятие мантию длиной 5,5 метра, которую изготовили для коронации Елизаветы II в 1953 году.

На ней будут вышиты изображения пчел и жуков, которые отражают темы природы и окружающей среды и любовь их величеств к миру природы, — рассказал Sky News представитель Букингемского дворца.

Официальная церемония коронации нового правителя Соединенного Королевства пройдет 6 мая 2023 года.

Ранее сообщалось, что младший сын короля Великобритании принц Гарри все-таки прилетит в Лондон на коронацию отца 6 мая. При этом его супруга Меган останется с детьми в Калифорнии. Эта новость положила конец спекуляциям о том, примет ли пара приглашение Карла III. Ранее король позвал сына и невестку на главное торжество своей жизни вопреки всем скандальным заявлениям, которые те сделали в последние месяцы.