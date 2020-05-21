Стало известно об условиях допуска туристов на отдых в Турции

Турецкие отели готовят инфраструктуру в ожидании первых туристов. Как сообщает АТОР, для того, чтобы получить так называемый «сертификат здоровья», отельерам необходимо выполнить 132 требования.
Согласно новому регламенту, всем сотрудникам при входе в отель будут измерять температуру. На коронавирус будут проверять всех приезжающих иностранцев. В каждом отеле будет оборудован «изолятор». Туда до выяснения причин будут помещать каждого, у кого обнаружат повышенную температуру тела.
Как
Как отметил генеральный директор одной из гостиниц Исмаил Душмез, разметка не менее чем в 1,5 метра будет везде на территориях отеля. Чтобы соответствовать «сертификату здоровья», гостиницы закупят термометры, тепловизоры, дезинфицирующие средства для рук и маски.
Ранее, как писал NEWS.ru, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой выразил надежду, что авиасообщение с Россией, приостановленное в рамках борьбы с коронавирусом, возобновится с середины июля. По его словам, внутренний туризм начнёт восстанавливаться в конце мая. Количество поездок внутри страны продолжит расти в июне.
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