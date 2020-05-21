Стало известно об условиях допуска туристов на отдых в Турции

https://static.news.ru/photo/17593f42-9c12-11ea-a65b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua​​​​​​​/Global Look Press

Турецкие отели готовят инфраструктуру в ожидании первых туристов. Как сообщает АТОР, для того, чтобы получить так называемый «сертификат здоровья», отельерам необходимо выполнить 132 требования.

Согласно новому регламенту, всем сотрудникам при входе в отель будут измерять температуру. На коронавирус будут проверять всех приезжающих иностранцев. В каждом отеле будет оборудован «изолятор». Туда до выяснения причин будут помещать каждого, у кого обнаружат повышенную температуру тела.

Как передаёт РИА Новости, первыми внутренних туристов примут отельеры Бодрума. Они расставляют шезлонги на пляжах с учётом социального дистанцирования. Чтобы накормить всех постояльцев, завтрака, обеды и ужины будут делиться на три смены: в 18, 19 и 20 часов.

Как отметил генеральный директор одной из гостиниц Исмаил Душмез, разметка не менее чем в 1,5 метра будет везде на территориях отеля. Чтобы соответствовать «сертификату здоровья», гостиницы закупят термометры, тепловизоры, дезинфицирующие средства для рук и маски.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой выразил надежду, что авиасообщение с Россией, приостановленное в рамках борьбы с коронавирусом, возобновится с середины июля. По его словам, внутренний туризм начнёт восстанавливаться в конце мая. Количество поездок внутри страны продолжит расти в июне.