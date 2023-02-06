Стало известно о бегстве украинских военных с позиций в Купянском районе «Русская весна»: ВСУ бегут с позиций в Харьковской области после наступления военных РФ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com Украинские военнослужащие убегают с позиций в Купянском районе Харьковской области после начала наступления российских войск, сообщает «Русская весна». Отмечается, что военные 14-й бригады ВСУ отсеивают, бросив вооружение и бронетехнику.

При этом российские войска продолжают боевые действия на окраинах поселка Двуречное, а также штурмуют Гряниковку, продвигаясь в сторону Купянска.

Ранее американский журналист Тим Листер рассказал, что командующие Вооруженными силами Украины (ВСУ) готовятся к «жестокой весне», поскольку армия лишена боеприпасов всех видов, необходимых для дальнейшей обороны. Он добавил, что был поражен количеством артиллерийских и ракетных обстрелов, проводимых российскими военными. Он указал на слова одного из украинских офицеров, который отметил, что «настоящая битва еще даже не началась».

Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие выбили бойцов ВСУ с западных окраин поселка Двуречное в Харьковской области. Уточняется, что всего на Купянском направлении потери в рядах украинских военнослужащих составили более 30 человек личного состава, две боевые бронированные машины и три автомобиля.