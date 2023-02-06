При этом российские войска продолжают боевые действия на окраинах поселка Двуречное, а также штурмуют Гряниковку, продвигаясь в сторону Купянска.
Ранее американский журналист Тим Листер рассказал, что командующие Вооруженными силами Украины (ВСУ) готовятся к «жестокой весне», поскольку армия лишена боеприпасов всех видов, необходимых для дальнейшей обороны. Он добавил, что был поражен количеством артиллерийских и ракетных обстрелов, проводимых российскими военными. Он указал на слова одного из украинских офицеров, который отметил, что «настоящая битва еще даже не началась».
Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие выбили бойцов ВСУ с западных окраин поселка Двуречное в Харьковской области. Уточняется, что всего на Купянском направлении потери в рядах украинских военнослужащих составили более 30 человек личного состава, две боевые бронированные машины и три автомобиля.