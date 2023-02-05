Минобороны России заявило о ликвидации 400 солдат ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Реактивная система залпового огня «Град»

На Купянском и Краснолиманском направлениях Вооруженные силы Украины потеряли за сутки более 150 военнослужащих, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме того, по сведениям ведомства, на Донецком направлении было нанесено поражение четырем бригадам ВСУ, потерявшим в общей сложности 115 солдат, а на Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделениями группировки «Восток» ВС РФ ликвидировано более 130 украинских военных.

На Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих. <...> На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 27-й бригады нацгвардии. Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 120-ти украинских военнослужащих, — заявил он.

Согласно информации Минобороны, за сутки сбито 11 снарядов РСЗО «Ураган» и «HIMARS» в районах населенных пунктов Волноваха в ДНР и Токмак Запорожской области. Представитель ведомства также указал, что на Херсонском направлении уничтожены гаубица Д-30 и самоходная гаубица «Акация» в районах населенных пунктов Качкаровка и Днепровское.

Конашенков добавил, что российские системы ПВО ликвидировали два украинских дрона в районах населенных пунктов Егоровка в ДНР и Алешки в Херсонской области.

По словам представителя Минобороны, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях были уничтожены два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы Д-30 и Д-20 в районах Гуляй Поле Запорожской области и Водяного в ДНР.

Ранее Конашенков заявил, что российские военнослужащие выбили бойцов ВСУ с западных окраин поселка Двуречное в Харьковской области. Уточняется, что всего на Купянском направлении потери в рядах украинских военнослужащих составили более 30 человек личного состава, две боевые бронированные машины и три автомобиля.