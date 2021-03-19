Названо местонахождение российской подлодки, пропавшей с радаров НАТО

https://static.news.ru/photo/b3f041a6-88cb-11eb-99a2-96000091f725_660.jpg Фото: Артем Балабин/fleetphoto.ru

Подводная лодка Черноморского флота Б-237 «Ростов-на-Дону», пропавшая ранее с радаров кораблей НАТО в Средиземном море, после прохождения Гибралтара направляется в Восточное Средиземноморье. Об этом рассказали журналистам в силовых структурах Крыма.

В составе Средиземноморской эскадры она сменит однотипную субмарину, — приводит ТАСС слова источника.

Отмечается, что официального подтверждения этого сообщения пока не поступало. При этом, словам собеседника агентства, инцидент с «потерей» лодки кораблями Альянса «не стоит выеденного яйца». Он отметил, что в День моряка-подводника 19 марта все подлодки проекта 36.3 Черноморского флота действуют в море.

Как сообщал NEWS.ru, корабли НАТО уже неделю не могут обнаружить с помощью своих радаров российскую дизель-электрическую подводную лодку Б-237 «Ростов-на-Дону». Исчезнувшая подлодка находится на связи и передаёт информацию, однако никто так и не смог её засечь. Отмечается, что у НАТО имеются весьма внушительные возможности в Средиземном море. Тем не менее российская подлодка превзошла все их ожидания по уровню скрытности.