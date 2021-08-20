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В «Талибане» назвали сроки создания нового правительства

19:54, 21 августа 2021
В «Талибане» назвали сроки создания нового правительства Фото: youtube.com
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Глава политического офиса движения «Талибан» (запрещённая в РФ террористическая организация) мулла Абдул Гани Барадар сформирует состав нового правительства Афганистана в течение двух недель. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в «Талибане».

По словам другого источника, лидеры талибов обсуждают создание инклюзивного правительства. Переговоры ведутся в Кабуле, столице Афганистана.

Ранее представитель движения «Талибан» заявил, что в скором времени движение представит новую систему управления Афганистаном. Он подчеркнул, что новая система управления должна обеспечить защиту прав местного населения.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы объявили о полном контроле над Афганистаном. Страна будет жить по законам шариата.

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