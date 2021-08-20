В «Талибане» назвали сроки создания нового правительства

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Пакистанская правозащитница Санна Эджаз попросила Россию спасти от преследования «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) активисток, которые выступали за права женщин. Об этом сообщило издание Readovka.

Санна Эджаз рассказала, что участницы движения прячутся, так как талибы запрещают женщинам жить полноценной социальной жизнью, а именно за это активистки и боролись. Они [талибы] ходят от дома к дому,...