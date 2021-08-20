В «Талибане» назвали сроки создания нового правительства

Глава политического офиса движения «Талибан» (запрещённая в РФ террористическая организация) мулла Абдул Гани Барадар сформирует состав нового правительства Афганистана в течение двух недель. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в «Талибане».
По словам другого источника, лидеры талибов
Ранее представитель движения «Талибан» заявил, что в скором времени движение представит новую систему управления Афганистаном. Он подчеркнул, что новая система управления должна обеспечить защиту прав местного населения.
Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы объявили о полном контроле над Афганистаном. Страна будет жить по законам шариата.