Стало известно, когда «Аэрофлот» откроет рейсы в турецкий Измир «Аэрофлот» откроет рейсы из Москвы в Измир с 27 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» с 27 мая откроет рейсы из Москвы в Измир, сообщает пресс-служба перевозчика. Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю.

«Аэрофлот» с 27 мая открывает регулярные рейсы в Измир. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737 четыре раза в неделю, — говорится в сообщении.

На данный момент авиакомпания осуществляет рейсы из Москвы в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул.

В начале февраля стало известно, что Шри-Ланка обсуждает с российскими авиакомпаниями увеличение числа рейсов в страну. Планы на регулярное сообщение с островом имеет авиакомпания Red Wings, которая уже получила соответствующие разрешения.

Ранее предприниматель Артем Венскель в разговоре с NEWS.ru предположил, что самыми популярными местами для отдыха россиян за границей в 2023 году станут Таиланд, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты. По его мнению, зимой из-за прямых перелетов также сохранится интерес к таким курортам как Шри-Ланка, Сейшелы, Египет, Оман, Бахрейн и Катар.