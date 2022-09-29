Стало известно, какой риск несет ЧП с трубами «Северного потока» Аналитик Юшков: ЧП на «Северных потоках» снизило шансы ЕС благополучно пережить зиму

Фото: Jens Buttner/dpa/Global Look Press

Авария на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» снижает шансы европейских стран благополучно пережить грядущую зиму, однако не приведет к глобальной экологической катастрофе. Такое мнение высказал агентству ПРАЙМ ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Он пояснил, что, несмотря на панику климатологов, ситуация не оказывает влияния на экологическую обстановку.

Как рассказал эксперт, газ легче воздуха, в связи с чем он растворяется в атмосфере и фактического ущерба окружающей среде не несет. Кроме того. по словам Юшкова, общий объем потерянного топлива недостаточен для того, чтобы оказать существенное влияние на климат.

Однако он упомянул, что ситуация вокруг трубопроводов лишит жителей Европы подстраховки на случай отсутствия альтернативных поставщиков сырья, усиления экономического кризиса или холодной зимы.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд сообщил сообщил, что на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошло два мощных подводных взрыва.