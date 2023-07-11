Стало известно, что США требовали от Тайваня начать разработки биооружия «Ляньхэ синьвэньван»: США требовали от Тайваня заняться созданием боевых вирусов

Фото: The laboratory of imaging and in/XinHua/Global Look Press

Правительство США требовало от властей Тайваня создания биологической лаборатории для работы над боевыми вирусами и другим биологическим оружием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тайваньское издание «Ляньхэ синьвэньван». По информации источников издания, правительство острова провело две секретные встречи под кодовым названием «Конференция по Южно-Китайскому морю». Они прошли 23 июня 2022 года и 9 января 2023 года.

По имеющимся данным, в июле 2022 года в правительстве обсуждалось требование США о начале разработки биологического оружия. В ходе мероприятия оборонное ведомство сообщило о подготовке проекта по строительству лаборатории с высшим уровнем биозащиты BSL-4. США обещали направить специалистов для проверки.

В ходе заседания подчеркивалось, что строительство лаборатории является требованием Вашингтона

При этом в январе текущего года после проигрыша правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня позиция минобороны изменилась и в ходе второго заседания военные отметили, что разработка биологического оружия является нарушением международных конвенций.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что американские биолаборатории работают во многих странах, в том числе на территории Украины. По его словам, американцы разрабатывают «все виды» биологического оружия. Он добавил, что население Соединенных Штатов обманывают.

До этого вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что в США создано около 400 лабораторий двойного назначения, которые позволяют Вашингтону формировать распространение эпидемий. Яровая подчеркнула, что на территории Украины под видом биолабораторий создаются военные объекты США и НАТО.