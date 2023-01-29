Стало известно, что предшествовало взрыву на складе боеприпасов в Иране IRNA: взрыв на складе боеприпасов в Исфахане произошел после атаки беспилотников

Фото: Ronen Tivony/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Причиной взрыва на складе с боеприпасами Министерства обороны Ирана в городе Исфахан стала атака беспилотников. Об этом сообщает агентство IRNA. В результате происшествия никто не пострадал.

Вечером в субботу была проведена атака с применением мини-дронов на один из военных объектов Министерства обороны. К счастью, благодаря мерам защиты, один из дронов был сбит комплексом ПВО и два других аппарата были перехвачены военными и взорваны, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, повреждения на военном объекте после атаки и взрыва незначительны.

Ранее сообщалось о том, что взрыв произошел на складе с боеприпасами в городе Исфахан, расположенном в центральной части республики. Инцидент был зафиксирован на одном из оборонных предприятий.

Утром 27 января на посольство Азербайджана в Тегеране было совершено вооруженное нападение с использованием автомата Калашникова. При отражении атаки погиб начальник охранной службы диппредставительства, еще двое охранников были ранены. Пост охраны у посольства был уничтожен. По факту произошедшего начато расследование.