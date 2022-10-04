Стали известны сроки визита главы МАГАТЭ в Киев и Москву Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Киев и Москву на этой неделе

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Киев, а затем Москву на этой неделе, сообщает пресс-служба организации. Гросси продолжит консультации, направленные на согласование и введение зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.

Генеральный директор Гросси отправится в Киев, а затем в Москву в конце этой недели, чтобы продолжить свои консультации, направленные на согласование и введение зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС как можно скорее, — говорится в сообщении.

Ранее Гросси заявил, что вокруг Запорожской АЭС необходимо в срочном порядке создать зону ядерной безопасности. Он выразил обеспокоенность нестабильностью ситуации вокруг станции после нескольких недель обстрелов и отметил, что переговоры о создании «охранной зоны» уже начались.

В конце сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил с Гросси вопросы безопасности ядерных объектов на Украине, включая ЗАЭС. Россия намерена сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы принудить Киев прекратить обстрелы атомной станции.