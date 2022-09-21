Лавров обсудил с гендиректором МАГАТЭ безопасность ядерных объектов Украины

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) РафаэльГросси (справа) во время встречи на полях Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси вопросы безопасности ядерных объектов на Украине, включая Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), говорится на сайте дипведомства. Также отмечается, что РФ намерена сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы принудить Киев прекратить обстреливать ЗАЭС.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам безопасности ядерных объектов на территории Украины, включая ситуацию вокруг Запорожской АЭС, — говорится в сообщении.

Лавров подтвердил настрой российской стороны продолжить тесное взаимодействие с МАГАТЭ, чтобы принудить Украину к прекращению обстрелов станции.

21 сентября Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Борт министра преодолел расстояние от России до США в облет недружественных стран. Мероприятие состоялось впервые за два года в очном формате в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, оно проходит с 20 по 26 сентября. У главы МИД РФ запланировано порядка 20 встреч с лидерами и руководителями внешнеполитических ведомств ряда государств.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что двум из десяти членов официальной делегации главы российского дипведомства, направлявшимся на Генассамблею ООН, не выдали визы США. Она также отметила, что российская сторона высказала в связи с этим претензии.