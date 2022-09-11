Глава МАГАТЭ призвал создать «охранную зону» на ЗАЭС из-за ядерной угрозы Глава МАГАТЭ Гросси: ведутся переговоры о срочном создании зоны безопасности на ЗАЭС

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Вокруг Запорожской АЭС необходимо в срочном порядке создать зону ядерной безопасности, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он выразил обеспокоенность нестабильностью ситуации вокруг станции после нескольких недель обстрелов и отметил, что переговоры о создании «охранной зоны» уже начались.

Я по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на заводе, который остается в опасности до тех пор, пока продолжаются обстрелы. Для решения этой серьезной ситуации начаты консультации о необходимости срочного создания зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской атомной электростанции, — сказал Гросси.

При этом он похвалил операторов станции и инженеров за то, что те смогли в кратчайшие сроки устранить повреждения на станции и восстановить одну из резервных линий электропередачи в очень сложных условиях.

8 сентября Гросси пояснил, что главная цель инициативы о безопасной зоне — заключить соглашение о неприкосновенности ЗАЭС. Гросси также заявил, что связался с обеими сторонами конфликта и заверил, что трехсторонняя встреча состоится в ближайшие две недели.

11 сентября член главного совета новой военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об остановке последнего рабочего энергоблока на ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ. Он пояснил, что постоянно меняющийся режим работы реакторов и турбин может привести к аварии. В настоящее время ЗАЭС не вырабатывает электроэнергию. В Минобороны России отметили, что с 1 по 11 сентября ЗАЭС и Энергодар обстреляли 26 раз.