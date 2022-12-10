«Мемориалу» вручили Нобелевскую премию мира Нобелевскую премию мира вручили правозащитнику Беляцкому, представителям «Мемориала» и «Центра гражданских свобод»

Фото: Андрей Александров/РИА Новости

Белорусский правозащитник Алесь Беляцкий

В Осло вручили награды лауреатам Нобелевской премии мира — белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому (его представляла супруга Наталья Пинчук), председателю правления российского правозащитного центра «Мемориал» (организация, исполняющая функции иностранного агента) Яну Рачинскому и главе украинского «Центра гражданских свобод» Александру Матвийчуку. Трансляция церемонии велась на сайте Нобелевского фонда.

Председатель норвежского Нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен отметила, что все три лауреата олицетворяют жизненно важную роль гражданского общества в достижении и поддержании мира. По ее словам, комитет чествует лауреатов за их вклад в дело мира и человеческого достоинства.

Норвежский Нобелевский комитет твердо убежден, что три лауреата премии мира этого года олицетворяют жизненно важную роль гражданского общества в достижении и поддержании мира. Норвежский Нобелевский комитет с гордостью чествует Алеся Беляцкого, «Мемориал» и «Центр гражданских свобод» за их вклад в дело мира и человеческого достоинства в эти очень тревожные времена, — сказала Райсс-Андерсен.

Беляцкий был одним из инициаторов демократического движения, возникшего в Белоруссии в середине 1980-х годов, и «посвятил свою жизнь продвижению демократии и мирного развития в своей родной стране». Он также основал организацию «Весна» в 1996 году в ответ на спорные конституционные поправки. Впоследствии «Весна» превратилась в правозащитную организацию, которая документировала и протестовала против применения пыток к политическим заключенным.

«Мемориал» был основан в 1987 году активистами-правозащитниками в СССР, которые «хотели гарантировать, что жертвы угнетения коммунистического режима никогда не будут забыты». Среди учредителей были лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров и правозащитница Светлана Ганнушкина.

«Центр гражданских свобод» был создан в Киеве в 2007 году. Его целью было продвижение прав человека и демократии на Украине, а также укрепление гражданского общества и оказание давления на власти, чтобы сделать республику «полноценно демократической».

В сентябре норвежский политолог, директор Института исследования проблем мира в Осло Хенрик Урдал заявил, что российский и белорусский оппозиционеры Алексей Навальный и Светлана Тихановская являются главными претендентами на получение Нобелевской премии мира в 2022 году. По его словам, данный жест может быть использован в качестве осуждения специальной военной операции России на Украине.