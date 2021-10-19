Стала известна дата визита Эрдогана в Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Азербайджан 26 октября. Программа и цели поездки турецкого лидера на данный момент неизвестны. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

Отмечается, что Эрдоган планирует однодневный рабочий визит в Азербайджан. Накануне он в своём Twitter поздравил Азербайджан с 30-летием восстановления независимости.

Искренне поздравляю Азербайджан, чьё благополучие — это наше благополучие, радость — наша радость, свобода — наша свобода, судьба — наша судьба, горе — наше горе, с Днём восстановления независимости 18 октября, — написал президент Турции.

Ранее Эрдоган намекал на свой скорый визит в Азербайджан. Также появилась информация, что президент Азербайджана Ильхам Алиев совместно с турецким лидером откроет международный аэропорт в Физули 8 ноября, в день первой годовщины окончания карабахской войны. По словам Эрдогана, победа в 44-дневной войне стала важным событием не только для Азербайджана, но и для Турции.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.