США захотели работать с ЕС для предотвращения энергетического кризиса

США будут работать с Европой для предотвращения энергетического кризиса. Вашингтон заинтересован в том, чтобы поставки газа и нефти были на достаточном уровне. Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает Politico.

Салливан отметил, что этот вопрос активно обсуждался на его встречах с официальными лицами ЕС. По его словам, Вашингтон заинтересован в налаживании тесного партнёрства с Брюсселем.

Мы хотели бы присоединиться к Европе в этом твёрдом утверждении, что мы хотим видеть достаточное предложение, чтобы не отставать от восстанавливающегося спроса, — сказал Салливан.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что проблема высоких цен на энергоносители достаточно серьёзна. Фон дер Ляйен также отметила важность инвестиций в возобновляемые источники энергии, чтобы избежать резких скачков цен в будущем.

Ранее американский конгрессмен Майк Маккол призвал власти США расширить санкции против «Северного потока — 2» из-за роста в Европе цен на газ. По его мнению, именно Россия спровоцировала всплеск стоимости газа через ограничение поставок на европейский рынок.